“Siete davvero preziosi”: l’assessore regionale Monia Monni in visita alla Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Un appuntamento atteso da tempo e che è stato curato nei minimi dettagli. Come è stato sottolineato da entrambe le parti. Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore regionale alla protezione civile, Monia Monni, accompagnata da Riccardo Nucciotti, assessore che ha le stesse deleghe al Comune di Campi, si è recata in visita alla Misericordia di Campi, così come ha fatto con le altre associazioni di volontariato del territorio campigiano. Un’occasione che ha permesso di dare il giusto risalto all’importante servizio svolto dal mondo del volontariato e sulla quale il Provveditore Cristiano Biancalani si è espresso così: “Quello di venerdì scorso è stato un incontro veramente gradito per me e la nostra Misericordia, ovvero la visita dell’assessore regionale Monia Monni, a conclusione di una giornata dedicata alle associazioni del nostro Comune, accompagnata dall’assessore comunale Riccardo Nucciotti. Un incontro cordiale durante il quale, ad accoglierla, oltre al sottoscritto, era presente un nutrito gruppo di volontari e, all’esterno, il nostro parco mezzi di protezione civile. Ho apprezzato molto nelle belle parole che ci ha dedicato la vicinanza alla nostra associazione e, soprattutto, a uno degli ambiti del suo assessorato, quello della protezione civile, molto delicato perché ha a che fare con la sicurezza della popolazione. Tema a noi molto caro perché la nostra Misericordia, in prima linea e sempre pronta ad attivarsi, molto ben strutturata con adeguato parco mezzi e attrezzature ma soprattutto di Sorelle e Fratelli volontari altamente preparati e competenti ad affrontare qualsiasi emergenza in supporto agli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali. Abbiamo concluso il nostro incontro condividendo la mission e soprattutto il fatto che nel periodo della pandemia nessuno di noi si è tirato indietro nell’affrontare i bisogni della popolazione nonostante gli altissimi rischi a cui eravamo esposti. Un grande lavoro di squadra fatto con la competente regia dell’assessore Nucciotti. Ed è per questo che ci riteniamo vincitori contro il virus e convinti che lo saremo alla fine di tutto, come abbiamo esemplificato nell’icona da noi ideata in memoria di questo periodo, dove abbiamo tolto la corona al virus e ce la siamo messa in testa noi come vincitori. A Monia auguro buon lavoro, certo che sarà in grado di svolgerlo al meglio con competenza e presenza”. Queste invece le parole dell’assessore Monni: “Venerdì scorso ho voluto incontrare i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio per far sentire la mia vicinanza ai tanti di loro che ogni giorno si adoperano per il bene della comunità e di tutti noi. Grazie per tutto quello che fate, per l’impegno e la passione che state mettendo, in particolare per la gestione dell’emergenza Covid. Siete davvero preziosi”.