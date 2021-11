Siglato un accordo tra I Gigli e l’operatore e-commerce più importante del mondo

CAMPI BISENZIO – Sono oltre 6.000 i mq di parcheggi che saranno dedicati ai van del leader globale dell’e-commerce nel periodo di picco tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 presso il Centro Commerciale I Gigli.

Tale iniziativa, la prima in assoluto per il Centro Italia, rappresenta un segnale inequivocabile dell’attrattività esercitata dall’asset fiorentino, di proprietà del gruppo Eurocommercial Properties e gestito e commercializzato da Savills fin dalla sua inaugurazione, che continua ad innovare ed innovarsi, percorrendo nuove strategie di valorizzazione.

“Operatori di e-commerce e negozi fisici sono realtà che non si escludono necessariamente, come dimostra questa partnership, che abbiamo creato e sviluppato con il nostro key client Eurocommercial Properties e soprattutto per uno dei top asset italiani per cui Savills opera da oltre 20 anni – dichiara Yashar Deljoye Sabeti, Head of Property Management and Retail Marketing di Savills. Il nostro mercato sta mutando velocemente e diventa sempre più importante trovare nuove formule per valorizzare gli asset gestiti, attribuendo ai nostri mall la funzione di veri e propri HUB poliedrici che diventano crocevia anche per soggetti e partner fino a qualche anno fa distanti dal mondo del retail real estate”.

“Le funzioni extra-retail a corredo dei moderni centri commerciali – afferma Alessandro Tani, Senior Asset Manager di Eurocommercial – sono particolarmente attenzionate dalla nostra società, poiché siamo convinti che il centro commerciale potrà evolversi grazie allo sviluppo di nuove attività a corredo del nostro core business principale. A tal proposito l’area dei Gigli, già da alcuni anni interessata da un’importante opera di riqualificazione interna ed esterna, si presta ottimamente a questa rilevante operazione”.

Il parcheggio dedicato alla flotta van sarà utilizzato come area di sosta extra per i magazzini fiorentini del brand e-commerce, ubicati a poca distanza dal centro commerciale”.