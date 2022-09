Signa 1914 e Niccolò Gracia, le strade si separano. La squadra affidata all’allenatore in seconda Scardigli

SIGNA – Evidentemente ha pagato un inizio di stagione non particolarmente brillante, con tre sconfitte nelle due partite di campionato più una di coppa (anche se poi vinta a tavolino) fin qui disputate: da oggi le strade del Signa 1914 e del mister, Niccolò Gracia, si separano. “La società Signa 1914 ringrazia Niccolò Gracia – si legge in una nota – per il tempo che ha lavorato in qualità di allenatore della prima squadra, militante nel campionato toscano di Eccellenza”. Squadra che per il momento è stata affidata all’allenatore in seconda Stefano Scardigli. “La società esprime il suo rammarico per la partenza di Gracia, al quale augura un grande in bocca al lupo per i suoi prossimi impegni”.