Signa, a ottobre partiranno i lavori di asfaltatura in via Roma

SIGNA – Partiranno a ottobre i lavori di riasfaltatura di via Roma che comprenderanno l’intero tratto dal sottopasso a via Santelli e da via Santelli a piazza Pratelli. Da qualche settimana, infatti, sono in corso i lavori per la posa della fibra ottica FTTH sul territorio “grazie all’accordo – si legge in una nota – […]

SIGNA – Partiranno a ottobre i lavori di riasfaltatura di via Roma che comprenderanno l’intero tratto dal sottopasso a via Santelli e da via Santelli a piazza Pratelli. Da qualche settimana, infatti, sono in corso i lavori per la posa della fibra ottica FTTH sul territorio “grazie all’accordo – si legge in una nota – che il Comune di Signa ha firmato con Estracom nei mesi scorsi. I lavori di posa, grazie ai quali cittadini e imprese potranno navigare a una velocità di connessione fino a 1 Gigabit/sec, hanno coinvolto gran parte di via Roma; le tracce visibili, attualmente richiuse in maniera provvisoria, saranno quindi coperte definitivamente grazie all’asfaltatura di ottobre che sarà svolta direttamente da Estracom”.

“L’amministrazione comunale, – conclude il comunicato – che lo scorso luglio aveva già previsto in bilancio lo stanziamento di fondi per questo intervento, contribuirà all’operazione prevedendo l’estensione dei lavori di asfaltatura su maggiori tratti del territorio comunale con interventi che possibilmente contribuiscano all’abbattimento acustico di via Roma. L’intervento ha l’obiettivo di garantire la sicurezza del tratto interessato e migliorare la viabilità di via Roma e delle strade limitrofe”.