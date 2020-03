“Signa accanto ai suoi soccorritori”: raccolta fondi lanciata dai partiti di maggioranza

SIGNA – “Sosteniamoci. Signa accanto ai suoi soccorritori”: è questa la campagna di raccolta fondi lanciata dai partiti di maggioranza e comunicata oggi da Federico La Placa (segretario del Partito Democratico di Signa), Viola Valguarnera (capo gruppo Pd in consiglio comunale), Elisa Binella (Noi Siamo Signa), Marcello Quaresima (Fare Insieme) e Daniele Donnini (Progressisti per Signa), che raccolgono così l’invito di Beatrice Biancalani, Governatore della Misericordia di San Mauro, e del presidente della Pubblica Assistenza di Signa Matteo Carrai e aprono la campagna donazioni finalizzata all’acquisto dei dispositivi per la protezione individuale dei volontari delle due associazioni. “Pochi giorni fa – dice La Placa – ho parlato con Matteo Carrai, Beatrice Biancalani ed Enrico Sardelli, sempre della Misericordia di San Mauro, e tutti mi hanno descritto la situazione interna alle due realtà. Turni impegnativi, ma soprattutto la carenza di materiale protettivo da consegnare agli stessi volontari. Da questo è partita l’idea, ovvero lanciare una campagna donazioni aperta a tutta la cittadinanza; un gesto concreto in un momento davvero difficile per Signa, per la Toscana, per l’Italia intera”. Fare Insieme, Noi Siamo Signa, il Partito Democratico di Signa e i Progressisti per Signa, inoltre, approfittano dell’occasione per inviare “un immenso ringraziamento ai volontari della Pubblica Assistenza di Signa, della Misericordia di San Mauro, della Protezione Civile di Signa, dell’Avis e della Fratres, alla Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Municipale, al personale medico/sanitario, alle farmacie, al sindaco Giampiero Fossi, impegnato in prima persona da settimane, all’amministrazione comunale, alle società che garantiscono la fornitura di utenze come Alia spa, e a tutte quelle persone che in queste settimane si sono, e si stanno, adoperando per garantire il benessere delle nostre famiglie.

La donazione potrà essere effettuata in due modi, ovvero al conto corrente postale numero 87986352 – intestato a Partito Democratico Circolo di Signa – causale: Donazione Coronavirus Signa. O tramite il conto corrente bancario Iban: IT60 J084 2537 9600 0003 1230 840 (Banca Cambiano 1884 SPA) intestato a Partito Democratico Circolo di Signa – causale: donazione Coronavirus Signa. “I soldi raccolti – si legge in un comunicato – verranno donati, in parti uguali, alla Pubblica Assistenza di Signa e alla Misericordia di San Mauro”.