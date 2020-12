Signa accende il “suo” Natale, una festa “più intima ma non meno importante”

SIGNA – Signa accende il “suo” Natale. Come ha tenuto a ribadire il sindaco Giampiero Fossi in un post su Facebook, un Natale diverso rispetto al solito. Ma non per questo privo di alcune tradizioni. Come lo sono le luminarie natalizie, accede oggi pomeriggio insieme all’albero di Natale collocato davanti alla Pieve di San Giovanni […]

SIGNA – Signa accende il “suo” Natale. Come ha tenuto a ribadire il sindaco Giampiero Fossi in un post su Facebook, un Natale diverso rispetto al solito. Ma non per questo privo di alcune tradizioni. Come lo sono le luminarie natalizie, accede oggi pomeriggio insieme all’albero di Natale collocato davanti alla Pieve di San Giovanni Battista. “Oggi – scrive il sindaco – abbiamo accesso l’albero e luci di Natale della città; un segno di #speranza e un gesto simbolico di affetto per i nostri concittadini, per un Natale probabilmente più intimo ma non meno importante”.