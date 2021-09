Signa, adesso gli appuntamenti in Comune si possono prenotare anche on line

SIGNA – Il Comune di Signa attiva il servizio di prenotazione appuntamenti on line che consente ai cittadini di fissare appuntamenti con gli operatori evitando attese agli sportelli. Sul sito del Comune infatti, tramite il pulsante “Prenotazione appuntamenti”, è possibile effettuare richieste 24 ore su 24 scegliendo il servizio, il giorno e l’ora desiderati senza necessità di accesso con credenziali Spid. Per la prenotazione è sufficiente inserire nel form il proprio nome, cognome, un numero di telefono e un indirizzo mail dove ricevere conferma. Attualmente si possono prenotare appuntamenti per Servizi demografici, Elettorale, Urp e Protocollo e Ufficio Ambiente da implementare con altri uffici nelle settimane a seguire.

“Agevolare il rapporto fra la pubblica amministrazione e l’utenza è una fra le principali missioni di questa amministrazione, – commentano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Gabriele Scalini – lavoriamo per facilitare le prestazioni e i servizi, per uno snellimento delle pratiche, per andare incontro ai bisogni dei nostri concittadini”.

“In un’ottica di miglioramento dei servizi per gli utenti e semplificazione dei procedimenti, – si legge in una nota – il Comune di Signa ha inoltre abilitato i pagamenti con Pos per i servizi forniti dallo Sportello Polifunzionale e l’Ufficio Urbanistica. E’ possibile quindi pagare con le proprie carte (PagoBancomat, Visa, Mastercard e altri circuiti) tutti gli avvisi di pagamento PagoPa emessi dal Comune senza limiti di importo, anche in modalità contactless. Il funzionario, effettuata la prestazione richiesta dal cittadino attraverso la piattaforma PagoPA direttamente collegata al Pos, potrà tracciare il pagamento tramite ricevuta fiscale emessa dal Pos alla quale si aggiunge la possibilità per l’utente di richiedere ricevuta digitale in pdf da ricevere via e-mail”.

“L’amministrazione comunale, infine, – conclude il comunicato – sta lavorando per l’attivazione di uno sportello per il rilascio delle credenziali Spid. Dal 1 ottobre, quindi, Spid e Cie saranno l’unico strumento di valido per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione; pertanto – grazie alla convenzione sottoscritta con Lepida srl – nelle prossime settimane alcuni operatori del Comune di Signa saranno abilitati ad effettuare il servizio presso l’ente stesso”.