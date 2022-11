Signa: alla scuola Ciampi di San Mauro piantato il bosco didattico realizzato da Unicoop Firenze

SIGNA – Al via questa mattina, presso la scuola primaria Ciampi di Signa, la collocazione del bosco didattico realizzato da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 2022/2023. Dedicate ad affrontare tematiche attuali e urgenti come ambiente, solidarietà, cultura e benessere, “le proposte educative Unicoop Firenze – si legge in una nota – quest’anno hanno presentato […]

SIGNA – Al via questa mattina, presso la scuola primaria Ciampi di Signa, la collocazione del bosco didattico realizzato da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 2022/2023. Dedicate ad affrontare tematiche attuali e urgenti come ambiente, solidarietà, cultura e benessere, “le proposte educative Unicoop Firenze – si legge in una nota – quest’anno hanno presentato interessanti novità progettate sul territorio, con le scuole e le sezioni soci Coop. Una di queste riguardava la creazione di un bosco didattico, nell’ottica di trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità. Questa mattina l’avvio del percorso che vedrà interagire i bambini della scuola con il bosco, con l’obiettivo di farli accompagnare nella crescita e nelle attività didattiche e ricreative da un nuovo “compagno di giochi”. All’iniziativa erano presenti i bambini e le insegnanti della scuola primaria, Gabriele Scalini, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Signa, ed Elisabetta Guerrini, presidente della sezione soci Coop Le Signe.



“Ringraziamo Unicoop Firenze, il dirigente scolastico e la sezione soci Coop – ha detto l’assessore Scalini – per questa donazione a una scuola del nostro Comune. Una donazione che ci rende davvero orgogliosi: si tratta infatti di un progetto attraverso il quale i nostri bambini potranno iniziare a comprendere il significato di tutela ambientale e rispetto per la natura. Con questo piccolo bosco, che nasce nel giardino della scuola Ciampi a San Mauro, i bambini cresceranno circondati dal verde della natura con la possibilità di fare attività didattiche “sul campo” e sviluppare la loro consapevolezza sul tema”.

“In questi giorni – ha aggiunto Tommaso Perrulli, responsabile proposte educative Unicoop Firenze – stiamo portando avanti la piantagione di alcuni boschi didattici per raccontare ai bambini cosa vuol dire veder crescere un bosco. Il progetto dei boschi didattici mette al centro la valorizzazione degli spazi all’aperto, riscoperti durante il periodo della pandemia, attraverso un modello molto efficace di co-progettazione con le pubbliche amministrazioni e le scuole. In ogni bosco didattico mette radici una nuova comunità di alberi e, intorno a questi, una nuova comunità di persone: partecipare a questa esperienza significa mettere i semi di nuove relazioni, fra le piante, fra le persone e fra l’uomo e la natura, con l’auspicio che possano accompagnare i bambini anche nella loro vita da adulti”.

“Siamo molto felici – ha detto invece Elisabetta Guerrini – di partire con il progetto educativo del bosco didattico alla scuola Ciampi di Signa: insieme ai ragazzi e agli insegnanti abbiamo iniziato a piantare gli alberi che daranno vita alla zona verde che li accompagnerà nel loro percorso scolastico, è stata una mattinata in cui abbiamo visto l’entusiasmo negli occhi di alunne ed alunni, interessatissimi alle spiegazioni sugli alberi. L’obiettivo è che tutti in questo modo possano toccare con mano le tematiche ambientali, in un momento in cui la crisi climatica è la vera emergenza. Ringraziamo l’Istituto Comprensivo e il Comune con cui collaboriamo per portare sul territorio i temi dell’educazione ambientale”.