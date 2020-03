Signa, ancora materiale di supporto per operatori comunali e associazioni di volontariato

SIGNA – A distanza di pochi giorni, si rinnova il supporto della comunità cinese al Comune di Signa con la consegna di materiale da destinarsi agli uffici comunali, alle forze dell’ordine e alle diverse associazioni di volontariato attive sul territorio. Oggi è stata la volta dell’Associazione Generale Ramunion che, questa mattina, ha donato di Signa 8 tute protettive, 500 mascherine e 12 occhiali protettivi, tutti prodotti atti a garantire il lavoro in sicurezza e nel rispetto delle norme di prevenzione. Analogamente, “vogliamo ricordare – si legge in una nota del sindaco Giampiero Fossi – il contributo di aziende del territorio quali CB Project e MG di Dario ed Enrico Colzi che hanno donato, sempre al Comune, una serie di mascherine prodotte artigianalmente. Gesti che uniscono e ci fanno riscoprire quell’umana solidarietà che spesso resta sopita fra gli impegni quotidiani. I doni che quotidianamente ci vengono recapitati da aziende e comunità del territorio sono la prova che, restando uniti, usciremo da questa emergenza”. “Ancora una volta, voglio ringraziare chi si sta adoperando fattivamente per contrastare questa emergenza – penso alle aziende e alle comunità che ci hanno fatto dono di materiale utile, ma anche al personale del Comune, al Comando dei Carabinieri, alle associazioni di volontariato – prosegue il sindaco – perché è fondamentale assicurare la maggiore sicurezza possibile e garantire quei servizi a domicilio che consentano ai cittadini di restare a casa. Il mio invito pertanto è quello di fare riferimento al Comune come organo di gestione e coordinamento delle attività, scoraggiando quelle forme di volontariato fai da te purtroppo assai pericolose in questo momento tanto delicato”.