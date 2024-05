Signa, aperte le osservazioni al progetto dell’Eurospin

SIGNA – A seguito dell’adozione della variante urbanistica per la realizzazione dell’Eurospin in via Amendola, a partire da oggi, giovedì 2 maggio, è possibile presentare osservazioni entro un termine di trenta giorni. Le osservazioni, redatte in carta libera, dovranno essere presentate entro il termine fissato all’Ufficio Protocollo del Comune di Signa con le seguenti modalità: […]

SIGNA – A seguito dell’adozione della variante urbanistica per la realizzazione dell’Eurospin in via Amendola, a partire da oggi, giovedì 2 maggio, è possibile presentare osservazioni entro un termine di trenta giorni. Le osservazioni, redatte in carta libera, dovranno essere presentate entro il termine fissato all’Ufficio Protocollo del Comune di Signa con le seguenti modalità: consegna a mano, direttamente all’Ufficio Relazione con il Pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì dalle 15 alle 17: la data di presentazione delle osservazioni è stabilita dal timbro a data apposto dal protocollo del Comune; a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Signa – piazza della Repubblica 1 – 50058 Signa (Firenze). In questo caso, fa fede il timbro postale dell’Ufficio postale accettante; trasmissione in via telematica all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata. In tal caso, sia le osservazioni sia tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento di identità), dovranno essere sottoscritti con firma digitale.