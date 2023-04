Signa, approvata in consiglio comunale la delibera per l’acquisto della nuova sede della Polizia municipale

SIGNA – E’ stata approvata ieri in consiglio comunale la delibera per il via all’acquisizione della nuova sede della Polizia municipale di Signa. Un investimento di un milione e 300.000 euro che permetterà al Corpo dei Vigili di spostarsi in uno spazio di lavoro assai più ampio e funzionale. L’immobile, collocato all’angolo fra via Santelli […]

SIGNA – E’ stata approvata ieri in consiglio comunale la delibera per il via all’acquisizione della nuova sede della Polizia municipale di Signa. Un investimento di un milione e 300.000 euro che permetterà al Corpo dei Vigili di spostarsi in uno spazio di lavoro assai più ampio e funzionale. L’immobile, collocato all’angolo fra via Santelli e via della Resistenza, consta di due piani agibili – un piano terreno e un primo piano – per una superficie di 506 metri quadrati dove troveranno sede, oltre al corpo di Polizia municipale, anche un archivio, un magazzino e altri uffici atti allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Una struttura di facile raggiungibilità per i cittadini, collocata in una zona centrale del territorio, e dotata di ampio spazio per il parco auto.

“L’amministrazione ha sempre investito nel settore della Polizia municipale – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – e la nuova sede sarà certamente più idonea allo svolgimento del loro lavoro grazie ai nuovi locali ma anche a una implementazione degli strumenti in dotazione al personale. Abbiamo già incrementato il numero di agenti perché la sicurezza urbana è fra i nostri principali obiettivi di mandato. Con la delibera di consiglio appena approvata facciamo un ulteriore passo in avanti verso la creazione di un Corpo preparato e in grado di lavorare in spazi adeguati e tecnologicamente avanzati”.