Signa, approvata la graduatoria dei cittadini ammessi ai buoni spesa

SIGNA – Inizia oggi, lunedì 1 febbraio, la consegna dei buoni spesa alle persone in difficoltà del territorio comunale grazie ai fondi ricevuti per la seconda volta con l’ordinanza 658/2020 della Protezione Civile. I cittadini che ne hanno fatto richiesta troveranno la graduatoria degli ammessi e degli esclusi sul sito del Comune (fra le news in Home Page); gli ammessi verranno contattati direttamente dagli uffici comunali per concordare orario e giorno in cui ritirare la consegna dei buoni presso l’atrio del palazzo comunale. I nuclei familiari segnalati agli assistenti sociali saranno contattati direttamente da quest’ultimi per il ritiro dei buoni. Infine, sul sito del Comune e all’interno della busta contente i buoni spesa, verrà riportato l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e presso cui spendere i buoni ricevuti.

“Per la seconda volta siamo a distribuire i buoni spesa alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, – commenta l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – a partire da oggi inizieranno le telefonate per i contatti con gli ammessi. Voglio ringraziare gli uffici che si sono spesi per portare avanti il lavoro e contribuire al raggiungimento di questo ulteriore obiettivo”.