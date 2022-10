Signa, approvata variazione di bilancio in consiglio comunale: i soldi saranno utilizzati per il cimitero di San Mauro

SIGNA – Approvata nella seduta di consiglio comunale di lunedì la variazione numero 8 al bilancio di previsione 2022/2024: “50.000 euro in più di quote di avanzo – si legge in una nota – che vanno a sommarsi agli oltre 100.000 euro già previsti per la sistemazione del cimitero di San Mauro”.“Con queste ulteriori risorse […]

SIGNA – Approvata nella seduta di consiglio comunale di lunedì la variazione numero 8 al bilancio di previsione 2022/2024: “50.000 euro in più di quote di avanzo – si legge in una nota – che vanno a sommarsi agli oltre 100.000 euro già previsti per la sistemazione del cimitero di San Mauro”.

“Con queste ulteriori risorse riusciamo a far partire velocemente gli interventi risolutivi sulle porzioni più danneggiate del cimitero di San Mauro, in particolare sull’ala destra,- spiegano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – come primo intervento ci sarà la rimozione dell’amianto di copertura, per poi proseguire con la costruzione di nuovi loculi e le estumulazioni straordinarie. Infine, il trasferimento delle salme nei loculi e nuovi ossari – di recente realizzazione – e la demolizione delle strutture pericolanti”.