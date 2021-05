Signa, approvata variazione di bilancio. Maggioranza soddisfatta: “Così si sbloccano diversi interventi sul territorio”

SIGNA – Approvata, con delibera del consiglio comunale, la variazione di bilancio “che permetterà – si legge in una nota – all’amministrazione comunale di sbloccare una serie di interventi che porteranno significativi benefici per il territorio e i cittadini signesi. Soddisfatti i capo gruppo di maggioranza Viola Valguarnera (Pd), Elisa Binella (Noi Siamo Signa), Marcello Quaresima […]

SIGNA – Approvata, con delibera del consiglio comunale, la variazione di bilancio “che permetterà – si legge in una nota – all’amministrazione comunale di sbloccare una serie di interventi che porteranno significativi benefici per il territorio e i cittadini signesi. Soddisfatti i capo gruppo di maggioranza Viola Valguarnera (Pd), Elisa Binella (Noi Siamo Signa), Marcello Quaresima (Fare Insieme) e il rappresentante dei “Progressisti per Signa” Ferruccio Manzini“. “Alcune voci di spesa riportate nella delibera – commentano – dimostrano quanto l’amministrazione comunale abbia ben chiare le problematiche del territorio e ponga la massima attenzione alle esigenze della cittadinanza”.

Tra gli interventi sbloccati grazie all’approvazione della delibera, i gruppi di maggioranza vogliono ricordare “i 25.000 euro destinati alla copertura del Biglietto Unico Metropolitano, che permetterà di rispondere alle esigenze dei numerosi concittadini che quotidianamente si spostano da Signa per raggiungere la sede di lavoro. tra i Comuni della Piana, Signa è quello che paga di più perché ha il numero più alto di abbonati tra i suoi cittadini; i 35.000 euro destinati alle manutenzioni stradali, particolarmente urgenti anche a seguito dei recenti lavori di apposizione della Fibra Ottica sul territorio (tuttora in corso), che si sommano ai finanziamenti già operati dalla ditta esecutrice; i 30.000 euro destinati alla manutenzione delle piste ciclabili, nel solco dell’incentivazione della mobilità alternativa; i 90.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria delle scuole primarie. In particolare per la copertura della scuola media Paoli, altra tappa di un percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico, che ha già comportato importanti interventi tra i quali la ristrutturazione dell’ex asilo nido “Il Trenino” e la sostituzione degli infissi della Scuola elementare “Dante Alighieri”, i 15.000 euro destinati all’attivazione dei centri estivi comunali, che permetteranno di soddisfare un bisogno da sempre molto sentito delle famiglie signesi e, infine, gli 80.000 euro finanzianti dalla Regione per il ripristino del parco dei Renai a seguito dell’alluvione del 2019”.