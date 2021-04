Signa, approvate le tariffe del nuovo canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche

SIGNA – Con delibera di giunta del 29 marzo scorso sono state approvate le tariffe del canone unico di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, della diffusione di messaggi pubblicitari e del canone mercatale. In più, sono state posticipate al 30 aprile 2021 le scadenze per la rata unica e la prima rata e, al 30 giugno 2021, quella per la seconda rata. “A seguito del Decreto legge 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni) – si legge in una nota – è stato prorogato l’esonero del canone di occupazione fino al 30 giugno 2021 per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge numero 287 del 1991, che siano anche titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. Possono usufruire dell’esonero fino al 30 giugno 2021 anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico per il commercio su area pubblica”. “È un lavoro importante quello compiuto dagli uffici – afferma l’assessore al bilancio e ai tributi Gabriele Scalini – al fine di mantenere invariati i canoni del 2020. Inoltre recepiamo anche l’esonero del canone di occupazione fino al 30 giugno che costituisce un piccolo incentivo alla ripresa delle attività economiche e di somministrazione, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno”