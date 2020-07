Signa, aree di sosta a pagamento: sì all’affidamento in “house providing” a Consiag

SIGNA – Fra le delibere in approvazione nell’ultimo consiglio comunale signese, quella per l’affidamento in house providing a Consiag Servizi Comuni srl del servizio di gestione in concessione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Signa. L’affidamento del servizio – della durata di sei anni, dal 1 dicembre 2020 al 1 dicembre 2026 – riguarda la […]

SIGNA – Fra le delibere in approvazione nell’ultimo consiglio comunale signese, quella per l’affidamento in house providing a Consiag Servizi Comuni srl del servizio di gestione in concessione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Signa. L’affidamento del servizio – della durata di sei anni, dal 1 dicembre 2020 al 1 dicembre 2026 – riguarda la fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, e quindi la gestione complessiva delle aree di sosta a pagamento all’interno del comune. Una gestione che riguarda gli spazi di sosta su strada subordinati al pagamento di una somma ovvero all’appartenenza del veicolo a categorie agevolate o esenti riconoscibili attraverso contrassegni, targa o altri elementi di riconoscimento.

L’opportunità offerta dall’approvazione di questo provvedimento è quella di sfruttare l’occasione del rinnovo del contratto per i nuovi parcometri per realizzare un progetto che migliori la sosta e la viabilità nelle zone centrali di Signa, fornendo indicazioni in tempo reale dei posteggi liberi in specifiche piazze tramite l’apposizione di pannelli informativi e/o grazie all’ausilio di applicazioni per smartphone. E’ prevista inoltre la realizzazione di zone di sosta riservata ai residenti nell’area a pagamento come risposta alle reali necessità dei cittadini della zona.

“Un provvedimento di grande rilevanza con un percorso che regola la sosta in parti importanti del nostro territorio, – afferma il sindaco Giampiero Fossi – tutto il percorso previsto da quest’azione trova la sua origine nel grande parcheggio scambiatore vicino alla stazione ferroviaria grazie al quale si consente, in una zona centrale rispetto a tutto il nostro abitato, la collocazione gratuita delle autovetture. Questo permette, nelle altre zone, di poter iniziare a differenziare le tipologie di sosta”.

Date queste premesse e guardando in un’ottica di sempre maggiore comunicazione e sviluppo digitale, il Consiglio Comunale ha votato per l’approvazione del provvedimento, scegliendo quindi di avvalersi di soggetti specializzati operanti nel settore e dotati di adeguata strumentazione, risorse umane e know-how adatti all’espletamento del servizio. L’obiettivo mira all’introduzione di nuovi sistemi di gestione della sosta che siano al passo coi tempi e che consentano un più efficace controllo degli incassi: un sistema che si avvale di un portale web, uno sportello per la mobilità a disposizione dei cittadini e – in seguito – ausiliari del traffico, in un servizio integrato di gestione della sosta a pagamento, che produca dei miglioramenti sulla viabilità e sulla vita dei cittadini.

“Si tratta di affidamento in house a Consiag Servizi Comuni srl, una realtà operativa seria che offre grandi garanzie di funzionamento. E’ un provvedimento che deve essere sperimentato, ma che già dalle sue premesse figura una serie di vantaggi che non possono essere sottovalutati e che promette risvolti positivi soprattutto per quei residenti che sostano per periodi di lunga durata”, conclude Fossi.