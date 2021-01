Signa: arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

SIGNA – Non ha trovato di meglio da fare prima per infastidire alcuni passanti e poi per aggredire i Carabinieri. E così è finito in manette. I militari dell’Arma, dell’Aliquota Radiomobile di Signa e della Stazione di Campi Bisenzio, nell’ambito di un servizio preventivo finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal Dpcm, hanno […]

SIGNA – Non ha trovato di meglio da fare prima per infastidire alcuni passanti e poi per aggredire i Carabinieri. E così è finito in manette. I militari dell’Arma, dell’Aliquota Radiomobile di Signa e della Stazione di Campi Bisenzio, nell’ambito di un servizio preventivo finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal Dpcm, hanno arrestato un cittadino italiano, resosi responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri, infatti, intorno alle 20.30 di ieri, domenica 17 gennaio, sono intervenuti nei giardini di via Amendola dove era stata segnalata una persona che infastidiva i passanti. Nella circostanza, L.M., 36 anni, in evidente stato di ebbrezza alcoolica e senza motivo, ha aggredito il personale intervenuto. E i militari, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. L’uomo sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.