Signa, buoni spesa e pacchi alimentari per chi è in difficoltà: già attivata la distribuzione

SIGNA – Al via la distribuzione di buoni spesa e pacchi alimentari alle famiglie del territorio che hanno più bisogno di sostegno in questo momento di difficoltà. Oltre alle misure di sicurezza, applicate e confermate dai vari Dpcm susseguitisi nel mese di marzo, c’è infatti anche la messa in atto di un piano fattivo di aiuto ai nuclei familiari svantaggiati dalla perdita o dalla sospensione del lavoro.

“In questi ultimi giorni, insieme al direttore della Società della Salute, ai sindaci e agli assessori della zona Nord-Ovest, – afferma l’assessore alle politiche sociali del Comune di Signa, Chiara Giorgetti – abbiamo definito le linee guida per la distribuzione dei buoni spesa. I fondi, arrivati dal governo e distribuiti fra le amministrazioni pubbliche, sono un aiuto sincero e fattivo per tutte le persone che con questa tragica epidemia si trovano a vivere in una condizione economicamente sfavorita”.

In sintesi, un servizio di solidarietà alimentare offerto ai cittadini impossibilitati a soddisfare le necessità più urgenti e essenziali e grazie al quale garantire generi di prima necessità (prodotti alimentari, per l’igiene personale e per l’igiene della casa).

“Siamo vicini a tutta la nostra cittadinanza e lavoriamo costantemente per gestire al meglio questa emergenza, – ha aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – aiutare chi ha più bisogno è un dovere per noi e per l’istituzione che rappresentiamo; per questo, con il coordinamento dell’assessore Giorgetti, ci siamo adoperati fin da subito a mettere in pratica questa ordinanza”.

“Già da ieri abbiamo attivato la distribuzione dei pacchi alimentari – ha concluso l’assessore Giorgetti – e per questo voglio ringraziare la Protezione Civile, la Pubblica Assistenza di Signa, la Misericordia di San Mauro, Caritas di Signa, Casa di Betania, Un pozzo per Edoardo che si sono mobilitate per aiutarci nelle consegne. In più, da lunedì 6 aprile sarà possibile trovare sul sito del Comune di Signa le informazioni necessarie e il modulo da compilare on line per la richiesta dei buoni spesa (in tagli da 10, 20 e 50 euro), spendibili negli esercizi commerciali che aderiranno all’avviso di partecipazione. Siamo a disposizione dei cittadini, il Comune è operativo e a vostra disposizione per chiarimenti e necessità”.