Signa, Carmignano e Poggio a Caiano insieme per il Natale 2024: “Dall’Ambra all’Arno”, tante le iniziative in programma

SIGNA – E’ stato il fine settimana, quello che ci siamo lasciati alle spalle, che ha dato il via ufficialmente al programma di iniziative natalizie che quest’anno riunisce i Comuni di Signa, Carmignano e Poggio a Caiano. Non solo, perché, come spiega il sindaco Giampiero Fossi, “sia sabato che domenica abbiamo promosso tanti eventi in città in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Due giornate dalle mille emozioni, condivise insieme a tantissime persone, che ci hanno visto dare valore all’arte a alla cultura”. Fra gli eventi di maggiore prestigio, l’inaugurazione della fonte battesimale realizzata dalla Manifattura di Signa nel 1920. “Grazie alla donazione di Farmapiana (presente con il suo presidente Antonio Iocca) – ha aggiunto il primo cittadino signese – il Museo della paglia, con la sua sala dedicata alla Manifattura, si è arricchito di un’opera preziosa dei primi anni del Novecento che è finalmente ritornata “a casa”….”. All’inaugurazione erano presenti anche il consigliere del Cda di Farmapiana, Alessandro Valguarnera, Angelita Benelli, presidente dell’associazione Museo della paglia e dell’intreccio, Maurizio Catolfi, presidente dell’Associazione Scambi Internazionali, il pievano, don Matteo Ambu, e la Filarmonica Verdi.

Domenica Signa è stata nuovamente protagonista con la ventesima edizione del mercatino di Oberdrauburg organizzato dall’Associazione Scambi Internazionali alla presenza degli stand delle associazioni locali e dei paesi gemellati della Carinzia e di Maromme. E’ stato qui che il sindaco Fossi, insieme alla presidente della Pro Loco Letizia Pancani, allo stesso Catolfi e agli assessori Piero Baroncelli di Poggio a Caiano e Dario Di Giacomo di Carmignano, è stato dato il via, con il taglio del nastro, agli eventi legati al Natale “Dall’Ambra all’Arno”. “Già da tempo – ha spiegato il sindaco Fossi – il Comune di Signa ha firmato un protocollo con il vicino Comune di Carmignano per sostenerci reciprocamente nella diffusione e nella valorizzazione delle iniziative periodiche e per pensare insieme progetti stimolanti e innovativi. Quest’anno, in vista delle festività natalizie, abbiamo ritenuto significativo sviluppare insieme, anche con Poggio a Caiano, un programma unitario di iniziative per i tre Comuni, in riva destra dell’Arno, dando vita alla Manifestazione “Dall’Ambra all’Arno”, con un insieme di iniziative che avranno la possibilità di tenere alto il clima natalizio, con eventi culturali e artistici, di qualità, finalizzati alla creazione di luoghi di incontro aperti e ospitali”.