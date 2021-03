Signa chiude parchi e giardini pubblici per quindici giorni. E anche piazza don Pollai a San Mauro

SIGNA – Anche Signa, così come già fatto sull’altra riva dell’Arno, a Lastra a Signa, nella giornata di ieri, chiude parchi e giardini pubblici per quindici giorni. L’ordinanza, mirata proprio per evitare assembramenti, è del sindaco Giampiero Fossi ed è stata notificata questa mattina dalla Polizia municipale. Il provvedimento sarà in vigore da domani, domenica 14 marzo, e riguarda tutte le aree verdi o i giardini comunali usufruibili dalla popolazione: il campo sportivo comunale di via dello Stadio, la zona dei Giardini del Crocifisso, i giardini pubblici di via delle Bertesche, i giardini di piazza della Repubblica, piazza Don Armido Pollai a San Mauro, i giardini di via Longobucco, via Catarzi e via Luca Vangi, i giardini di via De Amicis, i giardini di via Mascagni, i giardini di via Giovanni Paolo II, i giardini di via Maromme, e comunque in tutte le aree verdi, che espongono la segnaletica indicante la limitazione dell’accesso a questi spazi.