“Signa ci sta a cuore”: sabato 8 l’inaugurazione di un nuovo defibrillatore (il ventesimo) al cimitero di San Miniato

SIGNA – Sabato 8 febbraio, alle 11, sarà inaugurata la ventesima postazione pubblica di defibrillazione (DAE) nell’ambito del progetto “Signa ci sta a cuore” presso il cimitero di San Miniato. Postazione realizzata anche in questo caso dalla Pubblica Assistenza Signa con il patrocinio del Comune di Signa, “con cui – spiega il presidente dell’associazione, Matteo Carrai (nella foto) – abbiamo installato a Signa ben 20 DAE in aree pubbliche (piazze e giardini), in edifici pubblici (uffici pubblici, scuole, caserme) o sui veicoli della Polizia municipale”.

Per la ventesima postazione è stato individuato il cimitero di San Miniato: distante dal centro abitato e di grandi dimensioni, dove non solo riposano i defunti, frequentato spesso da tante persone, durante tutto l’anno, soprattutto in occasione delle operazioni connesse allo svolgimento delle esequie, momenti molto delicati dove i rischi cardiovascolari possono essere anche amplificati dalla forte emotività delle circostanze. La cronaca degli ultimi anni ha già registrato in Italia numerosi episodi di arresto cardiaco nei cimiteri, con alcuni cittadini salvati proprio grazie alla presenza nella struttura di un defibrillatore.

“Trattandosi di un cimitero monumentale – aggiunge Carrai – la nostra associazione si è preoccupata inoltre di ottenere tutte le autorizzazioni per l’installazione della postazione, anche dalla competente Soprintendenza per la tutela dei beni culturali e del paesaggio. La postazione, dotata di teca allarmata e predisposta per assicurare le migliori condizioni di temperatura, è munita di un defibrillatore semi-automatico (DAE) a disposizione di tutti in caso di necessità, che potrà essere utilizzato sotto la guida dell’operatore della Centrale Operativa 118. E sarà inserita nella mappa di tutti i defibrillatori (DAE) presenti sul territorio comunale e georeferenziata nel sistema informatico della Centrale Operativa 118 Firenze – Prato.