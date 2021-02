Signa, conclusa la seconda fase di distribuzione dei buoni spesa

SIGNA – A seguito del secondo finanziamento, pari a 113.654,62 euro, che il Comune di Signa ha ricevuto con l’ordinanza 658 della Protezione Civile, sabato scorso si è conclusa la distribuzione dei buoni spesa. “Per i nuclei familiari signesi che avevano fatto la richiesta on-line, siamo intervenuti direttamente fino ad un totale di 163 famiglie per un importo di 52.480 euro, – commenta l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – i nuclei in carico ai servizi sociali e per i quali gli stessi assistenti sociali hanno fatto loro richiesta di contributo, sono stati 116 per un importo di 35.420 euro”.

La rimanenza di 25.754,62 euro sarà integrata con il 15% dei 1.317.977 euro stanziati dalla Regione Toscana per l’area Nord Ovest grazie al progetto “Misure Anti Virus 2.0” sempre relativo l’erogazione dei buoni spesa. “Nel corso dell’anno quindi, con modalità e tempi da definire, sarà possibile programmare una nuova distribuzione di buoni spesa per i nostri cittadini, – conclude l’assessore Giorgetti – “cerchiamo di fornire ogni aiuto possibile ai nostri cittadini e vogliamo che le famiglie in difficoltà ricevano l’attenzione e l’appoggio che necessitano”.