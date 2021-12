Signa, conclusi in via Roma i lavori per la sostituzione degli allacciamenti idrici

SIGNA – Si sono conclusi ieri i lavori su via Roma per la sostituzione degli allacciamenti idrici, nel tratto compreso fra via Santelli e via di Castello. Un lavoro iniziato nella prima metà ottobre che ha portato soluzione definitiva alle frequenti perdite d’acqua insistenti sul tratto di strada interessato “Un intervento importante che siamo orgogliosi […]

“Un intervento importante che siamo orgogliosi di aver compiuto, realizzandolo nel pieno rispetto delle tempistiche programmate, – commentano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Andrea Di Natale – due mesi circa di cantiere ci hanno permesso di portare a termine questo lavoro fondamentale per il territorio e per la comunità. Un intervento non solo necessario ma propedeutico al rifacimento del manto stradale con prestazioni di abbattimento acustico che sarà realizzato appena possibile”.

Ripristinata quindi la regolare circolazione del traffico su via Roma e in via degli Arrighi in entrambi i sensi: “Abbiamo adottato delle modifiche alla circolazione su via Roma per evitare la costituzione di un senso unico di marcia, – prosegue il sindaco – per questo, con la collaborazione della Polizia Municipale, è stato organizzato un circuito alternativo, da via degli Arrighi, che ha fatto defluire il traffico in modo piuttosto scorrevole senza grandi disagi”. “Il lavoro compiuto sulla rete idrica ci garantisce una percorribilità di via Roma in piena sicurezza e senza disagi per i cittadini. Voglio ringraziare la Polizia Municipale e l’ufficio manutenzioni per aver coordinato i lavori del cantiere”.