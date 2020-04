SIGNA – Sempre nessun caso a Signa.

“La discesa dei contagi – dice il sindaco Giampiero Fossi – comincia ad essere stabile. 61 casi in Toscana, 33 nella provincia di Firenze costituiscono un trend positivo. Ce la stiamo facendo, in Toscana i contagi sono scesi del 42% e i reparti degli ospedali non sono più intasati. Continuiamo la lotta. Vinceremo. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari”.