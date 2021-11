Signa, credenziali Spid rilasciate dal Comune: da oggi il servizio è attivo

SIGNA – Da oggi, giovedì 4 novembre, c’è la possibilità di ottenere gratuitamente in Comune l’identità digitale Spid grazie alla convenzione con LepidaID. “Una novità importante – spiegano in una nota – per garantire ai cittadini l’opportunità di ottenere un’identità Spid in grado di accompagnare e sostenere un accesso inclusivo ai servizi digitali. Solo con Spid […]

SIGNA – Da oggi, giovedì 4 novembre, c’è la possibilità di ottenere gratuitamente in Comune l’identità digitale Spid grazie alla convenzione con LepidaID. “Una novità importante – spiegano in una nota – per garantire ai cittadini l’opportunità di ottenere un’identità Spid in grado di accompagnare e sostenere un accesso inclusivo ai servizi digitali. Solo con Spid infatti, dal 1 ottobre 2021, è possibile accedere a tutti i servizi on line della pubblica amministrazione a livello nazionale”.

Da oggi, quindi, i cittadini potranno recarsi allo Sportello Unico per assistenza nell’ottenimento delle credenziali. Gli operatori del Comune forniranno assistenza sia agli utenti già registrati online sul sito lepida.it (pre-registrazione) e che hanno scelto la modalità di riconoscimento “de visu”, sia coloro che devono svolgere l’intera pratica di rilascio. Per l’accesso al servizio, svolto negli orari di apertura al pubblico del Comune, è necessaria la prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo urp@comune.signa.fi.it oppure prenotandosi tramite il servizio di appuntamenti online sul sito istituzionale. Il cittadino dovrà presentarsi all’appuntamento fornito di documento d’identità (carta d’identità, patente di guida o passaporto) e tessera sanitaria in corso di validità e in formato originale, indirizzo e-mail e numero di cellulare.