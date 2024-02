Signa, da domani il mercato si sposta in via dei Colli

SIGNA – Ci siamo, il mercato del capoluogo, solitamente allestito su via Roma, piazza della Repubblica, viale Mazzini, si sposta, da domani, venerdì 16 settembre, in via dei Colli, nel tratto compreso tra via del Crocifisso e via Pistelli. Un provvedimento annunciato da tempo agli ambulanti dal Comune e dal sindaco Giampiero Fossi, che diventa […]

SIGNA – Ci siamo, il mercato del capoluogo, solitamente allestito su via Roma, piazza della Repubblica, viale Mazzini, si sposta, da domani, venerdì 16 settembre, in via dei Colli, nel tratto compreso tra via del Crocifisso e via Pistelli. Un provvedimento annunciato da tempo agli ambulanti dal Comune e dal sindaco Giampiero Fossi, che diventa operativo in concomitanza con l’avvio della seconda fase di lavori per la riqualificazione di via Roma e la creazione di un nuovo centro cittadino. Tutti i venerdì quindi, ad esclusione dei festivi, sarà vietata la sosta e la circolazione veicolare dalle 6.45 alle 17 per consentire il mercato e la pulizia stradale. Mentre è già operativo, da lunedì scorso, in via Roma, nel tratto tra via Ferroni e via Argine Strada, il divieto di transito ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate e agli autobus (fanno eccezione i mezzi del trasporto pubblico locale, i veicoli per la raccolta rifiuti e i mezzi di soccorso) e ai veicoli di larghezza superiore ai 2,10 metri, con restringimento della carreggiata e senso unico in direzione Lastra a Signa, e limite di velocità di 30 km/h nell’area del cantiere.