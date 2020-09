Signa, da martedì 8 la biblioteca comunale “fa orario continuato”

SIGNA – Orario continuato a partire da domani, martedì 8 settembre, per la biblioteca comunale di Signa. E’ stato infatti approvato il decreto numero 12 del 4 settembre con il quale viene disposto l’ampliamento dell’orario di apertura della struttura. L’ampliamento dell’orario al momento è previsto per i giorni dal martedì al venerdì, con un’apertura continuativa dalle 9 alle 19, scavalcando quindi la sospensione del servizio nella fascia oraria 13–15. Rimane invece la chiusura al pubblico del lunedì e l’apertura il sabato dalle 9 alle 13. “L’estensione dell’orario, resa necessaria dal continuo incremento di affluenza degli utenti (che negli anni sono aumentati in percentuale del 20% ogni anno), – si legge in una nota – conferma le previsioni inserite nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e consente di poter usufruire delle sale della biblioteca ininterrottamente fino a sera. L’amministrazione comunale quindi, con la firma di questo decreto, garantisce un servizio efficiente e integrato, in linea con la maggior parte delle biblioteche pubbliche appartenenti al Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF) di cui la Boncompagno da Signa fa parte. Gli orari di ampliamento saranno garantiti per le sale della biblioteca, mentre le aperture dell’Archivio Storico e del Museo della Paglia rimarranno al momento invariati”. Per informazioni: 055875700 – [email protected]