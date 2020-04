Signa: da mercoledì la distribuzione delle mascherine sul territorio

SIGNA – Inizierà dopo domani, mercoledì 8 aprile, la distribuzione delle mascherine sul territorio signese da parte dell’amministrazione comunale. Come ha spiegato in questo video il sindaco Giampiero Fossi. Per quanto riguarda invece i buoni spesa è attiva la domanda on line: per tutte le informazioni consultare il sito del Comune o contattare il numero di telefono dedicato, 333 6114978. “Gli uffici comunali – ha detto il sindaco – sono operativi e rispondono, nel minore tempo possibile, alle vostre richieste”.