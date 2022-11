Signa: da un’offesa rivolta al cane nasce una violenta lite. Denunciate due persone

SIGNA – Nella serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Signa, con il supporto dei militari del Comando Stazione di Lastra a Signa, sono intervenuti in via Roma, all’angolo con via Carducci, dove era stata segnalata una violenta lite fra due persone. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma, svolti […]

SIGNA – Nella serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Signa, con il supporto dei militari del Comando Stazione di Lastra a Signa, sono intervenuti in via Roma, all’angolo con via Carducci, dove era stata segnalata una violenta lite fra due persone. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma, svolti i primi accertamenti, hanno appurato che due cittadini marocchini, rispettivamente di 54 e 20 anni, a seguito di un’offesa rivolto da uno dei due al cane dell’altro, stavano discutendo animatamente ed erano venuti alle mani. In particolare, il 20enne avrebbe percosso il 54enne con un bastone in ferro e con la propria cintura dei pantaloni mentre quest’ultimo avrebbe reagito brandendo un coltello da cucina. Entrambi sono stati successivamente trasportati con ferite lievi presso il pronto soccorso di Careggi e Torregalli e dimessi poche ore dopo. Il 54enne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere mentre il 20enne per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate. Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati dai Carabinieri.