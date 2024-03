Signa, dai reati ambientali alla sicurezza stradale: tutti i numeri della Polizia municipale nel 2023

SIGNA – Tutti i numeri del 2023 della Polizia municipale signese. Sono quelli sintetizzati dal comandante Fabio Caciolli, che spiega: “Comunicare è importante per tutti gli individui, a maggiore ragione per un servizio che eroga il Comune di Signa di fondamentale importanza attraverso la propria Polizia municipale; con questo documento vogliamo rendere partecipi di come gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale si siano impegnati durante l’anno 2023 per cercare di aumentare la sicurezza dei cittadini, con la consapevolezza che il lavoro fatto è una piccola parte, per arrivare a uno standard di sicurezza effettivo e percepito come ottimale”.

Sicurezza del territorio

Gli agenti di Polizia municipale sono impegnati direttamente nella salvaguardia del territorio; questa attività di controllo si sviluppa per mezzo della prevenzione e repressione dello corretto smaltimento dei rifiuti e del controllo sulle attività edilizie. Per il controllo sui rifiuti, il loro corretto conferimento nei contenitori, per impedire lo scarico abusivo, e per l’accertamento dei soggetti non iscritti per il pagamento della Tari, la Polizia municipale collabora con gli ispettori di Alia. Per il controllo dell’edilizia, la Polizia municipale opera invece con un proprio nucleo operativo ad esso dedicato. Per quanto riguarda i dati, numero di ore per il presidio del territorio attraverso il monitoraggio del contesto edilizio 633 erano (513,50 nel 2022). Controllo sicurezza del territorio ambiente: per il controllo dello smaltimento dei rifiuti l’attività è stata svolta, come detto, oltre che dalla Polizia municipale, anche dagli ispettori di Alia convenzionati con il Comune di Signa. Le sanzioni emesse per il contrasto allo scarico dei rifiuti sono state 46 (5 nel 2022), di cui 45 da parte degli agenti di Polizia municipale. Gli interventi dedicati al presidio del territorio dagli ispettori di Alia attraverso il monitoraggio per il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti sono stati 493 (450 nel 2022), rifiuti ispezionati 1.400 (1.073 nel 2022).

Sicurezza come tutela del consumatore

I controlli sull’attività commerciale hanno lo scopo oltre che di verificare il corretto svolgimento delle attività anche quello di tutelare il consumatore, nella vigilanza del rispetto degli ambienti e delle norme igieniche per i cibi e le bevande che vengono somministrate. La Polizia municipale di Signa, con il suo nucleo addetto, ha dedicato 564 ore (338 nel 2022) tra controlli, verifiche e sanzioni alla tutela del consumatore, con 29 sopralluoghi erogando 7 sanzioni (10 nel 2022); le sanzioni si riferiscono ad attività completamente abusive senza alcuna autorizzazione o mancato rispetto delle prescrizioni per pubblici esercizi o degli ambulanti. “Abbiamo dedicato 148 ore (112 nel 2022) – spiega Caciolli – per consentire l’effettuazione dei 270 mercati settimanali”. Un chiaro segnale di degrado del territorio è spesso associato al fenomeno della presenza di veicoli non più funzionanti (fuori uso o in stato di abbandono) o senza assicurazione che potrebbero potenzialmente diventare dei rifiuti, a cui pertanto è rivolta una sempre maggiore attenzione, finalizzata non solo a sanzionare i responsabili, ma anche all’effettiva rimozione dei “relitti”. “Ciò comporta per gli operatori stessi una attività mista che integra la vigilanza ambientale e la competenza di polizia stradale a cui viene prestata massima attenzione, con oneri in prima istanza a carico dell’amministrazione comunale che poi tenterà il recupero delle spese di trasporto e rottamazione dai proprietari dei veicoli”. Veicoli in stato di abbandono con identificazione o meno del proprietario 4 (3 nel 2022); richiesta radiazione veicoli con fermo fiscale 7 (6 nel 2022). “Ma presidiare il territorio significa anche fare una serie di accertamenti che possono sembrare minori per importanza ma vitali per la protezione e la prevenzione per una civile convivenza: accertamenti di residenza 893 (795 nel 2022), notifiche atti per Procure Tribunali e altri enti 87 (148 nel 2022); veicolo in sequestro amministrativo 37 (41 nel 2022), veicoli sottoposti a fermo amministrativo 7 (3 nel 2022); veicolo reperto di furto e restituiti 2 (2 nel 2022); ricevimento cessioni di fabbricato 347 (320 nel 2022); autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico 95 (105 nel 2022); autorizzazioni passi carrabili 43 (42 nel 2022)”.

Sicurezza stradale

Nel 2023 sono stati rilasciati in totale 196 (132 nel 2022) contrassegni a favore della mobilità degli utenti con handicap; 73 di questi sono temporanei e 123 permanenti, il tempo medio per il rilascio di un contrassegno è di 5 giorni. Viabilità: sono state predisposte ordinanze per migliorare la viabilità oltre che per l’effettuazione in sicurezza dei lavori su strade al fine di portare a compimento opere infrastrutturali (tra cui la posa della fibra ottica), sono state anche approntate delle modifiche della viabilità con lo scopo di decongestionare le strade e favorire una mobilità razionale nonostante le difficoltà oggettive dei Signa e tra queste si è dato avvio ad una nuova regolamentazione per l’effettuazione dei lavori sulla via Roma solo in orario notturno al fine di mitigare i disagi ai cittadini: 221 ordinanze di modifica alla viabilità (201 nel 2022). Sul canale Telegram della Polizia municipale sono state diffuse le principali notizie sul traffico, chiusure improvvise, pericoli su strada e indicazioni per evitare inutili code e minore inquinamento e consentire, in base ai lavori stradali, la programmazione degli spostamenti dei cittadini, con l’indicazione dei giorni di divieto di sosta per lavaggio delle strade. Il canale Facebook del Comune di Signa è stato invece usato per informazioni di divieti e sospensioni della circolazione programmati per lavori. Messaggi Telegram 642 iscritti (490 nel 2022) e numero messaggi di utilità 520. Controlli soste 618 ore (469 nel 2022) di controlli; controllo veicoli, revisioni ed efficienza dei veicoli sanzioni 430 (427 nel 2022); controllo veicoli, verifica possesso assicurazione RCA in vigore, sanzioni 88 (62 nel 2022), con 34 sequestri; controllo del veicolo alla guida e velocità sanzioni 223 (513 nel 2022); controllo alle intersezioni, passaggio con il rosso e precedenza sanzioni 862 (809 nel 2022); controllo conducenti e passeggeri, uso delle cinture e apparecchi telefonici alla guida 15 sanzioni (13 nel 2022); totale sanzioni anno 2023 10.116 (11.079 nel 2022 – 8,69%); posti di controllo stradali 28 (25 nel 2022) con 177 veicoli controllati (139 nel 2022), Posti controlli in tempo reale con contestazione immediata di copertura assicurativa e revisione veicoli, con sistema targa System 21 nel 2023 (17 nel 2022) Tutela sicurezza risarcimento dei danni e delle lesioni, supporto per la ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali: “Nel 2020 siamo intervenuti su 81 sinistri (89 nel 2022 -27,7%), che hanno visto teatro degli eventi le seguenti strade: via Arte della Paglia 5 sinistri (9 nel 2022) via Dei Colli 4 sinistri (9 nel 2022), via Roma 28 sinistri (11 nel 2022) via Pistoiese 11 sinistri (11 nel 2022) Tipologia di sinistro: scontro frontale laterale 27, tamponamenti 8, fuoriuscita sbandamento 7 e urto con ostacolo accidentale 6.

Sicurezza come tutela dei minori: prevenzione all’abbandono scolastico

L’obbligo di istruzione della durata di dieci anni, riguarda la fascia di età compresa fra 6 e 16 anni. Sono quindi obbligatori sia il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) che i primi due anni del secondo ciclo (scuola secondaria di secondo grado). Il Comune di Signa vigila sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L’evasione dell’obbligo di istruzione viene accertata attraverso la rilevazione della regolare frequenza degli alunni e, nel caso di periodi prolungati di assenza senza giustificato motivo, il dirigente scolastico avvia la procedura prevista. Tale procedura prevede il coinvolgimento oltre che della Polizia municipale del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Signa e i servizi sociali, nel tentativo di intercettare e intervenire su potenziali situazioni di disagio giovanile e/o familiare. L’azione della Polizia municipale verte alla verifica delle condizioni, e come previsto anche dal decreto Caivano, prima di procedere penalmente si tenta un primo approccio di convincimento al rientro a scuola dell’alunno con opera di persuasione presso i genitori. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare è passibile di essere punito ai sensi dell’articolo 570 ter del Codice Penale, per aver non osservato l’obbligo di istruzione elementare del minore ed è rivolta ai genitori o tutori. Durante il 2023 sono stati effettuati 10 (12 nel 2022) accertamenti sui minori che hanno portato a 8 rientri a scuola mentre per i rimanenti 2 è scattata la comunicazione all’autorità giudiziaria.

Sicurezza come attività di Polizia giudiziaria

Nell’attività di controllo si possono incontrare illeciti non amministrativi ma che prevedono un procedimento penale in diverse materie. Accertamento in materia di edilizi, controllo del territorio 21 (14 nel 2022), accertamento di reati in materia edilizia 17 (16 nel 2022); accertamento di violazioni amministrative in materia edilizia 4 (1 nel 2022); altri accertamenti di reati 10, sostituzione di persona su sinistro stradale 1, ricettazione 1, false dichiarazioni a pubblico ufficiale 1; stato di ebbrezza su sinistro stradale 1, fuga e omissione di soccorso 1, violazione all’obbligo e doveri di custodia 1, omicidio stradale 2, abbandono scolastico 2.

Tra i vari aspetti che compongono la costruzione della sicurezza urbana del Comune di Signa, gioca un ruolo importante la presenza della videosorveglianza, gestita completamente e direttamente dalla Polizia municipale, che coadiuva la prevenzione e repressione degli illeciti a cui fanno riferimento tutte le forze di Polizia presenti sul territorio signese. Le telecamere presenti dal 2009 e via via implementate e rese più performanti con l’innovazione tecnologica sono così dislocate: direttrice via Roma-Ponte a Signa 16 punti osservazione; direttrice via dei Colli-via Indicatorio 8 punti osservazione. Per la sicurezza del palazzo comunale e della biblioteca/archivio storico 11 punti; piazza Stazione 4, zona del Crocifisso 4. via Arte della Paglia 3, scuola media via XX settembre/via Calamandrei 3, San Mauro piazza Ciampi 1 e piazza Aldo Moro 5 In prova di collegamento, già installate. Inoltre ci sono 13 postazioni di rilevamento accessi (erano 4 nel 2020), con lettura delle targhe e rilievo dell’immagine di tutti i veicoli transitanti (Ponte a Signa ed Indicatore). Per un totale di 38 apparati video nel 2020, 46 nel 2021 e 68 nel 2024.