Signa e il mondo del ciclismo piangono la scomparsa di Fabio Pistolesi

SIGNA – Il ciclismo era la sua più grande passione. Tanto che al timone dell’azienda tessile “Filati Alessandra”, della quale era stato a lungo titolare, aveva “traslato” il nome nel mondo delle due ruote fino ai primi anni Duemila. E’ morto a Signa, dove ha sempre vissuto, Fabio Pistolesi, sconfitto, all’età di 80 anni, da una lunga malattia. Appassionato di ciclismo ma anche tifoso viola, le soddisfazioni più grandi, dal punto di vista sportivo, le ha avute proprio dai tanti atleti che hanno vestito la maglia delle sue squadre. Squadre, pensiamo per esempio al Gs Valdarno – Filati Alessandra o al Gs Filati Alessandra – Grassi Calcestruzzi, che lo hanno visto sempre in prima linea sia come primo nome sulla maglia ma anche in sinergia. Un personaggio che aveva saputo farsi apprezzare e che purtroppo, in considerazione del complesso periodo che stiamo vivendo, non potrà ricevere l’omaggio che si meritava. Fabio Pistolesi è stato ricordato con un messaggio di cordoglio anche sulla pagina Facebook dei Veterani dello sport Le Signe – Sezione Nesti Pandolfini. Lascia la moglie e tre figlie a cui vanno le condoglianze della redazione di Piananotizie.