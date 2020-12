Signa, ecco come funziona la distribuzione delle mascherine. Si comincia il 3 dicembre

SIGNA – Anche a Signa è stata programmata la distribuzione delle mascherine, ecco quando: giovedì 3, 10 e 17 dicembre dalle 14.30 alle 16.45 presso l’atrio del palazzo comunale. Venerdì 11 dicembre dalle 9 alle 13.30 presso il Centro culturale Boncompagno da Signa in via degli Alberti, 11. Lunedì 14 e 21 dicembre dalle 9 […]

SIGNA – Anche a Signa è stata programmata la distribuzione delle mascherine, ecco quando: giovedì 3, 10 e 17 dicembre dalle 14.30 alle 16.45 presso l’atrio del palazzo comunale. Venerdì 11 dicembre dalle 9 alle 13.30 presso il Centro culturale Boncompagno da Signa in via degli Alberti, 11. Lunedì 14 e 21 dicembre dalle 9 alle 13.30 sempre presso il Centro culturale Boncompagno da Signa. A ogni cittadino saranno fornite, in busta chiusa, 5 mascherine di tipo chirurgico a persona

I cittadini dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria o documento d’identità in corso di validità; si potranno ritirare le mascherine anche per gli altri componenti del proprio nucleo familiare ma in tal caso si dovrà presentare anche il documento degli altri componenti.

Gli operatori incaricati della distribuzione prenderanno nota dei nominativi della persona al momento del ritiro; per persone in difficoltà o appartenenti a categorie di fragilità, è possibile far ritirare le mascherine a un incaricato, purché fornito di copia del documento d’identità della persona impossibilitata al ritiro.