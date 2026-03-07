Signa festeggia Marco Galli, protagonista della cerimonia dei Giochi paralimpici Milano-Cortina 

SIGNA – Nella serata di ieri la comunità di Signa si è ritrovata a “La Botteghina” di Lecore per seguire in diretta l’esibizione del campione signese Marco Galli durante la cerimonia di inaugurazione dei Giochi paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama sportivo internazionale. Circa 140 persone hanno partecipato alla serata, seguendo con grande soddisfazione l’esibizione dell’atleta trasmessa in diretta durante la cena di finanziamento e sostegno delle attività della Pro Loco di Signa. All’iniziativa erano presenti il sindaco Giampiero Fossi, il vicesindaco Marinella Fossi, gli assessori Marcello Quaresima e Federico La Placa, numerosi consiglieri comunali, la presidente della Pro Loco Letizia Pancani insieme a tutto il consiglio direttivo (foto in basso).

Marco Galli, atleta e ballerino di straordinario talento, più volte campione italiano di wheelchair dance, ha recentemente conquistato il titolo ai Campionati italiani assoluti nel solo conventional maschile classe 2. Un percorso sportivo e artistico portato avanti con determinazione alla scuola Ad Maiora Dancing Team di Piombino, che l’ha portato a rappresentare con orgoglio la propria città anche in un contesto internazionale di così grande rilievo. La partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici ha rappresentato un momento di grande orgoglio per l’intera comunità signese, che ha voluto seguire insieme questo traguardo.