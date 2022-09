Signa, firmato il contratto d’acquisto per i locali da adibire a nuovo teatro

SIGNA – Il ritorno del teatro a Signa è sempre più vicino. Dopo l’iter avviato nel 2021 per la ricerca di uno spazio da adibire a teatro, è stato firmato il 14 settembre scorso il contratto per l’acquisto dei locali della Società Ricreativa Donizetti in via di Porto. Uno spazio di oltre 700 metri quadrati, […]

SIGNA – Il ritorno del teatro a Signa è sempre più vicino. Dopo l’iter avviato nel 2021 per la ricerca di uno spazio da adibire a teatro, è stato firmato il 14 settembre scorso il contratto per l’acquisto dei locali della Società Ricreativa Donizetti in via di Porto. Uno spazio di oltre 700 metri quadrati, situato in una zona centrale del territorio: “Una posizione strategica – si legge in una nota – che gode di buona viabilità, prossimità alla stazione ferroviaria e disponibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze. Per una spesa di 600.000 euro – al netto di imposte e spese notarili – il Comune entra in possesso di spazi che saranno restituiti ai cittadini sotto forma di cultura, incontri, eventi e spettacoli. A partire dal 2023 infatti i locali saranno resi agibili per l’utilizzo della struttura, che sarà sia teatro che spazio polivalente per l’espletamento di alcune funzioni pubbliche. A seguire, il progetto ne garantirà l’assetto definitivo”.