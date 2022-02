“Signa for Youth”, il futuro del Comune passa dai giovani. Mercoledì 23 un incontro in Salablu

SIGNA – In programma per mercoledì 23 febbraio in Salablu, a partire dalle 18, l’iniziativa “Signa for Youth”, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e dell’assessore Gabriele Scalini, vuole essere una serata dedicata a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni per raccogliere le loro idee e proposte sullo sviluppo del territorio. Un focus […]

SIGNA – In programma per mercoledì 23 febbraio in Salablu, a partire dalle 18, l’iniziativa “Signa for Youth”, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e dell’assessore Gabriele Scalini, vuole essere una serata dedicata a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni per raccogliere le loro idee e proposte sullo sviluppo del territorio. Un focus group su spazi, relazioni e comunità dal punto di vista dei più giovani, per indagare le loro esigenze e guardare al miglioramento dell’offerta comunale da un’altra prospettiva. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anti contagio: è fatto obbligo di indossare mascherine Ffp2 e l’esibizione del super Green Pass per l’accesso