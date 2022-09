Signa, formalizzato dai Carabinieri il fermo del presunto omicida: è il fratello della donna

SIGNA – Inizia a dipanarsi la matassa relativa all’omicidio di via don Minzoni a Signa che è costato la vita a Carla Cintelli, 46 anni. In seguito ai preliminari accertamenti investigativi e tecnici condotti nella giornata odierna sul conto del fratello della vittima, Marco Cintelli, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa, lo stesso […]

SIGNA – Inizia a dipanarsi la matassa relativa all’omicidio di via don Minzoni a Signa che è costato la vita a Carla Cintelli, 46 anni. In seguito ai preliminari accertamenti investigativi e tecnici condotti nella giornata odierna sul conto del fratello della vittima, Marco Cintelli, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa, lo stesso è stato dichiarato dai militari dell’Arma in stato di fermo. Le indagini finora condotte hanno consentito di ricostruire come il delitto sembrerebbe essere maturato nell’ambito dei rapporti familiari tra i due, che emergerebbero da tempo caratterizzati da pendenze economiche ancora da chiarire. E’ questo il quadro che avrebbe condotto a una discussione tra fratello e sorella, poi degenerata con l’omicidio della donna. Non ancora chiare, invece, le esatte tempistiche dei fatti – avvenuti tra venerdì e la notte scorsa – per le quali si dovrà attendere l’esame autoptico.