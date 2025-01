Signa, il Comune sottoscrive la convenzione con A.m.a per la tutela e la gestione delle colonie feline 

SIGNA – Signa a misura di gatto. Nei giorni scorsi, infatti, è stata sottoscritta la convenzione fra il Comune e l’Associazione A.M.A. “Amici del Mondo Animale”, con sede legale in via Mariti a Firenze, per la gestione delle colonie feline presenti sul territorio. Ad annunciare la novità è l’assessore all’ambiente Federico La Placa: “Pochi giorni prima […]

SIGNA – Signa a misura di gatto. Nei giorni scorsi, infatti, è stata sottoscritta la convenzione fra il Comune e l’Associazione A.M.A. “Amici del Mondo Animale”, con sede legale in via Mariti a Firenze, per la gestione delle colonie feline presenti sul territorio. Ad annunciare la novità è l’assessore all’ambiente Federico La Placa: “Pochi giorni prima dello scoccare del nuovo anno abbiamo sottoscritto la convenzione per la tutela e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio di Signa, con durata triennale, dal 2025 al 2027, affidando l’incarico all’associazione Ama con la quale da tempo, ormai, siamo in rapporti garantendo un ottimo servizio sul territorio”.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva pubblicato una manifestazione di interesse riservata agli enti del terzo settore per sviluppare progetti di collaborazione nelle attività di cura e gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale, ma la procedura era andata deserta. Da qui l’affidamento diretto all’associazione iscritta nel registro del volontariato regionale con il compito di collaborare con gli uffici comunali competenti all’aggiornamento annuale del censimento e mappatura delle colonie feline, svolgere attività di consulenza e supporto ai responsabili delle colonie nonché aprire uno sportello telefonico e una casella elettronica con attività di front office ai cittadini. Fra i compiti affidati all’associazione anche quello di gestire una propria struttura di gattile adeguata per attività di tipo igienico-sanitario e di degenza post-sterilizzazione e cure, catturare i gatti delle colonie da sterilizzare oltre prestare cure veterinarie nei casi di gatti liberi affetti da zoonosi e altre malattie che possono causare problemi igienici. Previsto, infine, lo svolgimento di una giornata formativa all’anno rivolta ai responsabili delle colonie e ai propri volontari in collaborazione con l’Asl veterinaria.

“L’associazione – ha aggiunto l’assessore La Placa – si è impegnata a garantire il servizio tramite proprio personale, propri mezzi e proprie strutture, a fronte di un costo pari a 16.775 euro per i tre anni di durata della convenzione. L’obiettivo comune è, dunque, la tutela del benessere animale, che nel caso dei gatti senza casa, si traduce nell’attuazione del piano di sterilizzazione condiviso con l’Asl e nel soccorso ai felini soli bisognosi di cure”. “I nostri uffici – ha commentato il sindaco Giampiero Fossi – stavano seguendo, oramai da tempo, la procedura che che solo ora è arrivata a compimento con la firma della convenzione. Per questo oggi possiamo ritenerci soddisfatti avendo imboccato la giusta strada, per rendere Signa, sempre di più, a misura di gatto, offrendo nuove tutele e maggiore benessere a tutti i gatti liberi presenti sul territorio”.