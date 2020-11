Signa, il consiglio comunale approva la convenzione sulle scuole insieme al Comune di Campi Bisenzio

SIGNA – E’ stata approvata all’unanimità durante l’ultima seduta di consiglio comunale la delibera sulla convenzione fra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la gestione degli interventi nel settore scolastico relativi alle scuole di Sant’Angelo a Lecore e San Piero a Ponti. “Una convenzione – spiegano dal Comune di Signa – che chiude un lungo percorso di discussione, risolvendo il frazionamento e la differenziazione dei bambini nelle scuole insistenti sul territorio comunale. Con questa convenzione infatti non solo i bambini di San Piero a Ponti ma anche quelli di Sant’Angelo a Lecore potranno rientrare nella convenzione usufruendo dello stesso trattamento tariffario degli alunni frequentanti le altre scuole del comunali”.

“Il rinnovo di questa convenzione è stato il frutto di un lungo lavoro dell’amministrazione comunale e degli organi politici, – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Gabriele Scalini – per questo ieri abbiamo approvato la delibera con grande soddisfazione: un provvedimento che risolve una questione aperta da molto tempo, cui ieri abbiamo finalmente dato risposta definitiva”. Protagonista di questo provvedimento è l’inserimento della Marco Polo di Campi Bisenzio fra le scuole convenzionate, in modo che i bambini che frequentano questo plesso possano godere dello stesso trattamento di Signa.

“Nelle due frazioni di Sant’Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti, zone che insistono sulla linea di confine fra i due Comuni di Signa e Campi, i servizi non sono sempre stati ottimali – afferma il sindaco Giampiero Fossi – ma grazie alla collaborazione e al dialogo fra i Comuni, cominciando dalla scuola e proprio dalla convenzione ad essa relativa, vogliamo ottimizzare il lavoro, per una gestione congiunta e condivisa e nell’ottica di una migliore organizzazione delle risorse”. Constatato quindi anche il considerevole incremento dei bambini di Signa che frequentano la scuola Marco Polo, cresciuto esponenzialmente di anno in anno, “le due amministrazioni hanno scelto di portare a definizione l’atto per inserire la scuola nel sistema di convenzionamento”. “La convenzione non riguarda soltanto la mensa – conclude Scalini – ma anche la condivisione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi, così come la ripartizione di una serie di utenze”.