Signa, il consiglio comunale approva le nuove tariffe Tari e la variazione di bilancio

SIGNA – Arriva dal consiglio comunale signese, che si è riunito ieri sera in streaming, il via libera alle nuove tariffe Tari e alla variazione di bilancio. “Per quanto concerne le nuove tariffe Tari – afferma l’assessore al bilancio Gabriele Scalini – analogamente a tutti i Comuni dell’Ato Toscana Centro abbiamo registrato un aumento dei costi da parte di Alia”. La procedura di determinazione della tariffa deriva da un processo tecnico: Alia propone il suo piano economico finanziario che viene verificato da Ato secondo le direttive di Arera, autorità nazionale che determina il giusto valore dei servizi. “Il Comune, tuttavia, – si legge in una nota – è riuscito a mettere in campo una serie di azioni capaci di contrastare gli aumenti”. “Per quanto riguarda le utenze domestiche siamo riusciti, attraverso la lotta all’evasione, ad aumentare la base contributiva e quindi gli aumenti si limiteranno a pochi euro, – aggiunge Scalini – per le imprese invece metteremo a disposizione 400 mila euro (composti da fondi nazionali e comunali) che determineranno uno sconto sulla parte variabile della tariffa dal 25% al 75% (per le attività più colpite dalla situazione sanitaria come ristoranti e alberghi)”.

Per quanto concerne la variazione di bilancio sono state individuate delle risorse per servizi e investimenti: “60.000 euro per finanziare i centri estivi cui si aggiungono 30.000 euro per la manutenzione degli immobili scolastici, 52.000 euro vanno ad aggiungersi ai 35.000 euro stanziati a maggio per le manutenzioni stradali e che permetteranno di ripristinare, oltre via Roma, il completamento della zona compresa tra villa Castelletti e Lecore, via delle Terrecotte, via Bardazzi, via dei Macelli, via Argine Strada”.

Infine verranno stanziati 35.000 euro per la realizzazione di un bonus comunale facciate: “Tale fondo – aggiunge l’assessore Andrea Di Natale – va a integrare il bonus facciate nazionale che prevede la possibilità di scaricare il 90% delle spese relative al restauro delle facciate; con uno specifico bando comunale che sarà pubblicato nei prossimi mesi, infatti, sarà previsto l’abbattimento del canone di occupazione del suolo pubblico per i ponteggi, la semplificazione delle procedure autorizzative nelle aree con vincolo paesaggistico, un contributo economico nelle aree particolarmente degradate individuate dal bando, ed un’ulteriore premialità qualora si scelgano delle soluzioni ecologiche: ovvero vernici autopulenti o capaci di assorbire lo smog. Un incentivo alla rigenerazione urbana, alla vivibilità e al miglioramento ambientale”.