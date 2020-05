Signa, il sindaco Fossi: “Stiamo lavorando per la piena riapertura dei mercati settimanali”

SIGNA – Al via con la fase 2 dell’emergenza sanitaria anche lo studio sulla riapertura integrale dei mercati che, fino a ora, si erano svolti con la presenza dei soli banchi alimentari. Sulla base delle ultime disposizioni governative e in ottemperanza alle norme di prevenzione e anti-contagio, l’amministrazione comunale di Signa mette quindi sul tavolo la necessità di riprendere l’attività di commercio ambulante comprendendo anche le categorie di vendita di generi non alimentari.

“Proprio questa mattina, con il comandante della Polizi municipale Fabio Caciolli, abbiamo discusso sulla possibilità di riaprire i mercati a regime regolare, reintroducendo anche la vendita di generi non alimentari, – dice il sindaco Giampiero Fossi – al momento l’esigenza primaria resta comunque la salute dei nostri cittadini; pertanto stiamo valutando alcune soluzioni fattive perché queste operazioni possano riprendere quanto prima in piena sicurezza e nel rispetto delle norme preventive”. “Sappiamo bene – conclude il sindaco – l’importanza svolta dai mercati nella nostra comunità, penso al mercato di San Piero a Ponti e piazza Pratelli del martedì, a quello di Sant’Angelo del lunedì, di San Mauro e Signa il mercoledì e del capoluogo il venerdì. Riapriremo presto e troveremo una soluzione adeguata per godere ancora delle ricchezze dei nostri banchi”.