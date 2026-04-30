Signa in campo per Casacalenda: il 6 maggio una cena per sostenere il Comune molisano colpito dal maltempo

SIGNA – Il cuore di Signa torna a battere per Casacalenda. Mercoledì 6 maggio alle 20, infatti, presso il circolo Stella Rossa in Castello, si terrà una cena di solidarietà promossa dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del Comune molisano, duramente colpito nelle scorse settimane da una violenta ondata di maltempo. Non è infatti la prima volta che Signa e Casacalenda si tendono la mano: già in occasione del terremoto del 2002, la comunità signese si mobilitò con interventi concreti a supporto della popolazione molisana. La cena del 6 maggio, quindi, rappresenta non solo un momento di raccolta fondi, ma anche un’occasione per rafforzare un rapporto costruito sulla vicinanza e sulla collaborazione fra territori. L’iniziativa è stata presentata questa mattina alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, del vicesindaco Marinella Fossi, del consigliere comunale Massimo Campigli, del presidente del circolo Stella Rossa Fabrizio Parrini e del sindaco di Casacalenda Sabrina Lallitto, collegata da remoto.

“Il legame con Casacalenda nasce da lontano e non si è mai interrotto davvero, – ha detto Fossi – nel 2002, in occasione del terremoto, da Signa partirono diversi interventi concreti di aiuto. Oggi, anche nel ricordo di chi allora si è speso in prima persona, sentiamo il dovere di esserci ancora. Nel nostro piccolo vogliamo dare un segnale, mantenere vivo un rapporto che è fatto prima di tutto di persone e di comunità. Questa serata del 6 maggio sarà un momento per raccogliere risorse utili ad affrontare i danni subiti, ma anche per riportare attenzione su una realtà che ha bisogno di sostegno. È un’amicizia che si è ritrovata dopo tanti anni e che oggi torna a rafforzarsi proprio nei momenti più difficili”.

“Ringrazio Signa per avere ripreso e rafforzato questo rapporto, – ha aggiunto il sindaco Lallitto – in momenti come questi è fondamentale poter dire “noi ci siamo” e sapere di non essere soli. Spero davvero che questa sia solo una tappa di un percorso più ampio, che ci porti magari, già da questa estate, a costruire una programmazione condivisa, mettendo insieme le nostre esperienze. Quando accadono eventi drammatici come quelli che abbiamo vissuto, con frane e smottamenti che tornano a colpire il territorio, il rischio è che l’attenzione si disperda, soprattutto nei confronti dei piccoli comuni delle aree interne. Per questo è fondamentale continuare a investire nella cultura come motore di ripartenza: è ciò che permette ai nostri territori di restare vivi, di non spopolarsi, di continuare a essere abitati”.

A sottolineare il ruolo del volontariato e della comunità è stato anche il presidente del circolo Stella Rossa, Fabrizio Parrini: “Siamo davvero felici di poter dare il nostro contributo, oggi eventi come smottamenti, frane e alluvioni sono sempre più frequenti e, purtroppo, i finanziamenti statali risultano spesso insufficienti. Per questo il volontariato e la solidarietà diventano fondamentali. È un onore per noi partecipare a questa iniziativa e mettere a disposizione il nostro spazio per una causa così importante”. “Esprimiamo pieno sostegno al sindaco Lallitto e a tutta la comunità di Casacalenda, – ha concluso il vicesindaco Fossi – sappiamo cosa significa affrontare situazioni complesse e vogliamo ribadire la nostra vicinanza, anche alla luce dell’impegno che abbiamo profuso nel 2002 per garantire assistenza nei momenti di difficoltà. Oggi come allora, siamo al loro fianco: l’invito è a non mollare. La solidarietà tra istituzioni e comunità è la chiave per superare anche le prove più dure”.