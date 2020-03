Signa, in Comune solo su appuntamento telefonico

SIGNA – Così come hanno già comunicato altri Comuni, a fronte delle nuove disposizioni governative decise dall’ultimo Dpcm, anche il Comune di Signa si adegua alle nuove normative e fino al 3 aprile gli appuntamenti presso il palazzo comunale si svolgeranno soltanto previo appuntamento telefonico e in comprovata presenza di necessità inderogabili. “Per le informazioni necessarie, – si legge in una nota – si prega di chiamare i numeri telefonici dedicati presenti nella sezione Emergenza Covid-19 o al centralino al numero 055 87941 o ancora scrivendo all’indirizzo [email protected]”. “Si raccomanda inoltre di tenersi aggiornati tramite il sito del Comune di Signa andando a visualizzare le informazioni sulle modalità organizzative adottate per l’emergenza (Emergenza Covid-19) e le misure di sicurezza da osservare per il contenimento del contagio”.