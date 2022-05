Signa, incendio nella notte nella zona industriale

SIGNA – Paura, tanta paura nella notte a Signa, a partire da poco dopo la mezzanotte, a causa di un “violento” incendio che è divampato all’interno di una industria chimica nella zona industriale del nostro Comune. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco, presenti anche le associazioni di volontariato della zona, fra cui Misericordia e Pubblica Assistenza di Signa su richiesta della Centrale Operativa 118. Numerosi volontari del gruppo di Protezione Civile della stessa Pubblica Assistenza si sono attivati, su richiesta del Comune, per la chiusura delle strade circostanti al fine di consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme. “Il terribile incendio – ha scritto il sindaco Giampiero Fossi su Facebook – che ha colpito il deposito dell’azienda Rindi è al momento sotto controllo. I Vigili del fuoco, arrivati da molte zone della Toscana, hanno bloccato il diffondersi dell’incendio e hanno cominciato l’opera di spegnimento. Un forte ringraziamento ai nostri pompieri, ai Carabinieri, alla protezione civile e a tutti i volontari impegnati. Non ci sono danni a persone”. A intervenire sono stati i Vigili del fuoco dei Comandi di Firenze e Prato: l’incendio si è sviluppato all’interno di un capannone (5.000 metri quadrati circa) in uso a un’azienda specializzata nella produzione di adesivi e altri componenti di natura chimica. Le fiamme, che hanno interessato il deposito dell’opificio, hanno causato ingenti danni materiali, sono ancora in atto le operazioni per la bonifica e la messa in sicurezza della zona.

“Sono in corso le verifiche sul posto da parte degli operatori – si legge sulla pagina Facebook del Comune – e su indicazione di Arpat si invitano i cittadini a non esporsi al fumo nel raggio di 500 metri dall’incendio e a tenere le finestre chiuse. Al termine degli accertamenti a cura di Arpat saranno dati ulteriori aggiornamenti”.

(Notizia in aggiornamento – Fotografie riprese dalla pagina Facebook della Pubblica Assistenza di Signa e inviate dai nostri lettori)