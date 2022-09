Signa, individuato il presunto autore dell’omicidio

SIGNA – La vicenda dell’omicidio nel Comune di Signa ha origine, se vogliamo, nella serata di ieri quando, presso il Comando Stazione dei Carabinieri del Comune, si è presentata una donna, la moglie di un cittadino italiano di 50 anni, denunciandone la scomparsa, dal momento che non era più rintracciabile dalla serata di venerdì scorso. L’uomo, secondo quanto riferito dalla donna, aveva deciso di allontanarsi dalla propria abitazione, dove conviveva con la famiglia, per andare a trascorrere qualche giorno a casa della sorella, residente a Signa. Pur avendo immediatamente attivato tutte le procedure del caso, sono risultati vani i tentativi di rintracciare ieri sera sia l’uomo che la donna. In particolare, non solo non è stato possibile contattare i due per telefono, ma la stessa abitazione della donna è risultata chiusa. Le indagini dei Carabinieri hanno così preso da subito due direttrici: da una parte cercando di comprendere se l’uomo – che in passato parrebbe avere avuto propositi suicidi – avesse compiuto qualche gesto estremo; dall’altra se potesse essere successo qualcosa di grave anche alla sorella, vista l’improvvisa e ingiustificata irreperibilità. Nella mattinata odierna l’uomo è stato rintracciato nascosto in un capanno nei pressi della propria abitazione. E i sospetti che fosse capitato qualcosa di grave alla sorella sono diventati realtà quando finalmente i militari dell’Arma sono riusciti a entrare all’interno dell’abitazione, trovandola senza vita. Saranno ora gli accertamenti scientifici e le ulteriori indagini che dovranno confermare l’eventuale e ipotizzato coinvolgimento dell’uomo, ricostruire nel dettaglio la dinamica e chiarire le ragioni alla base di quanto successo.