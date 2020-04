Signa: iniziata la consegna dei buoni spesa alle famiglie. Con Misericordia e Pubblica Assistenza

SIGNA – Il ruolo fondamentale giocato in questa difficile “partita” dal mondo del volontariato si è visto anche a Signa. E’ partita infatti questo pomeriggio – grazie ai volontari di Pubblica Assistenza di Signa e Misericordia di San Mauro – la consegna dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà; già da martedì, invece, vengono recapitati pacchi alimentari alle famiglie segnalate dagli assistenti sociali. “Il Comune – si legge sulla pagina Facebook – rende noto anche che da martedì 14 aprile sarà nuovamente possibile presentare la domanda on line per i buoni spesa: le domande verranno istruite in ordine cronologico e fino a esaurimento dei fondi a disposizione”.