Signa, iniziata oggi la consegna delle mascherine: due per ogni cittadino

SIGNA – E’ partita oggi, con un giorno di anticipo rispetto al programma, la distribuzione di mascherine gratuite ai cittadini di Signa. “Sulle buste, gentilmente offerte dalla Tipografia Nova, – dice il sindaco Giampiero Fossi – è apposto un adesivo con il logo della Protezione Civile di Signa e al suo interno sono contenute le mascherine (di tipo chirurgico) che la Regione Toscana ha inviato per lo smistamento gratuito alla popolazione. Voglio ringraziare ancora una volta gli operatori del Comune, la Pubblica Assistenza e la Misericordia, per tutto l’operato svolto e l’impegno che ogni giorno viene messo per contrastare l’emergenza epidemiologica che stiamo affrontando”.