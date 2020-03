Signa, la comunità cinese dona al Comune mascherine e altri Dpi

SIGNA – Questa mattina una delegazione della comunità cinese presente sul territorio, ha fatto dono al Comune di Signa di mascherine e altri prodotti a supporto del sistema sanitario e dell’amministrazione locale. Il materiale, che comprende mascherine chirurgiche, prodotti per la sanificazione e altri Dpi, è stato distribuito fra il comando dei Carabinieri, gli uffici comunali e le associazioni di volontariato che operano sul territorio, al fine tutelare il personale ancora operativo e renderlo efficiente nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria. “Il sostegno dato dalla comunità cinese, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – non è soltanto sinonimo di solidarietà, ma un vero e proprio gesto di amicizia che sancisce l’unione fra i nostri cittadini”. “In uno dei capitoli più duri della nostra vita – ha concluso il sindaco – alcuni gesti valgono il doppio. La comunità cinese ci ha dimostrato la sua fratellanza e Signa non può far altro che esserle grata”.