Signa: la giunta “elimina” la terza e quarta rata della Tosap per il 2020

SIGNA – Con delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha approvato ieri l’eliminazione della terza e quarta rata della Tosap per l’anno 2020. Il Comune di Signa non richiederà quindi il pagamento per le concessioni di occupazioni di suolo pubblico dal 1 maggio al 31 dicembre 2020 alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in dehors annessi a imprese di pubblico esercizio. “Già a fine marzo – si legge in una nota – l’amministrazione aveva provveduto all’approvazione di una delibera con la quale venivano sospese o prorogate le scadenze della seconda, terza e quarta rata Icp (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e Tosap. Alla luce dei nuovi dati e del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune ha ritenuto opportuno procedere all’abolizione per l’anno 2020 della terza e quarta rata Tosap e di riconoscere l’esonero dal 1 marzo al 15 ottobre 2020 dal pagamento della stessa ai titolari di concessioni e autorizzazioni per posteggi sui mercati o aree destinate al commercio ambulante”. “Ieri la giunta comunale ha approvato l’eliminazione della terza e quarta rata della Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, – afferma l’assessore al bilancio e ai tributi Gabriele Scalini – questo atto è un recepimento di una legge approvata dal Parlamento il 17 luglio. In un momento così difficile, una piccola misura che ci auguriamo essere aiuto concreto”.