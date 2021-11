Signa Libera – Fratelli d’Italia: “Il nuovo ponte? Torniamo a occuparci di cosa è meglio per Signa e per i signesi”

SIGNA – “Torniamo a occuparci di cosa è meglio per Signa e per i signesi”: questa in estrema sintesi la posizione del gruppo consiliare Signa Libera – Fratelli d’Italia in merito al progetto del nuovo ponte sull’Arno. Sintesi di un concetto che viene analizzato così: “Recentemente si sono succeduti eventi e vari comunicati, sia sui […]

SIGNA – “Torniamo a occuparci di cosa è meglio per Signa e per i signesi”: questa in estrema sintesi la posizione del gruppo consiliare Signa Libera – Fratelli d’Italia in merito al progetto del nuovo ponte sull’Arno. Sintesi di un concetto che viene analizzato così: “Recentemente si sono succeduti eventi e vari comunicati, sia sui social che sulla stampa locale, riguardanti il progetto del nuovo ponte e la relativa viabilità, da parte di partiti, comitati e singoli esponenti. Una situazione – spiegano in una nota – che, se osservata attentamente, riteniamo debba far molto riflettere. Noi del gruppo consiliare Signa Libera – Fratelli d’Italia abbiamo da sempre ritenuto dannoso per Signa l’attuale progetto, non solo per i due parchi di Lastra a Signa e Signa, ma perché non risolverebbe neppure i molteplici problemi per i quali i cittadini lo attendono da decenni, tra i quali spiccano l’elevato flusso di traffico e il conseguente inquinamento.

“Proprio per questo motivo, – continua il comunicato – durante il consiglio comunale dello scorso 27 settembre, abbiamo presentato una mozione con la quale chiedevamo all’amministrazione di valutare tracciati alternativi a quello proposto, viste anche le gr criticità che si creerebbero in Via Arte della Paglia, strada di competenza comunale, che per stessa ammissione del Comune, non ha a oggi i requisiti necessari per poter ricevere tali flussi di traffico composti anche da mezzi pesanti. Mozione che, nemmeno a dirlo, è stata prontamente bocciata dalla maggioranza e dal sindaco, che hanno fermamente escluso qualsiasi possibilità di revisione del tracciato scelto, per voce della stessa capo gruppo Pd Viola Valguarnera“.

La stessa che non ha perso tempo a fare leva su una dichiarazione di Matteo Mannelli, emersa durante l’evento organizzato da UPS assieme a Legambiente lo scorso 5 novembre e che pure aveva votato la nostra mozione, che si è dichiarato aperto alla possibilità di mantenere il progetto attuale per discutere solamente di eventuali migliorie. Prendiamo atto inoltre, che dopo un lungo periodo di “assordante” silenzio, nonostante tutte le vicende che si sono susseguite sull’argomento, il Comitato Nuovo Ponte ha espresso la sua posizione in merito, dichiarandosi contrario al progetto attualmente proposto. La cosa non può che farci piacere, vista l’importanza e il grande impatto di quest’opera, sulla cittadinanza signese. Riteniamo infatti fondamentale una vera e seria collaborazione tra tutte le realtà presenti sul territorio, al fine di raggiungere l’obbiettivo che da sempre abbiamo sostenuto e che pare sempre più condiviso. L’annullamento di questo dannoso progetto e il ritorno alla bretellina. Detto in termini più lapidari, “basta curare gli interessi di terzi e torniamo a occuparci di cosa è meglio per Signa e i signesi”. Il gruppo Signa Libera – Fratelli D’Italia è e sarà sempre disponibile a lavorare con chiunque sia interessato ad andare in questa direzione, con la stessa serietà e coerenza che abbiamo avuto finora”.