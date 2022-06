Signa Libera – Fratelli d’Italia: “Troppi episodi, a Signa come nella Piana, di poca sicurezza. Bisogna intervenire”

SIGNA – “Episodi che si ripetono un po’ spesso nella Piana: dopo quanto accaduto a Campi nei giorni scorsi, ieri, durante il mercato settimanale del venerdì, un cittadino straniero ha aggredito un signese ferendolo: a tornare su quanto accaduto nella giornata di ieri sono Vincenzo De Franco, capo gruppo di Signa Libera – Fratelli d’Italia (nella foto), e il coordinatore comunale signese di Fratelli d’Italia, Marco Colzi.

“Da tempo – spiegano – abbiamo chiesto il potenziamento della sicurezza urbana, anche con l’utilizzo del cosiddetto “daspo urbano”, ma le nostre richieste sono state puntualmente bocciate dalla maggioranza. Questa situazione di forte insicurezza sul territorio, dive si vedono aumentare gravi fatti di violenza, deve cessare: i cittadini devono essere tutelati dalle istituzioni. Soprattutto i recidivi e i noti alle forze dell’ordine devono essere messi in condizione di non nuocere ai cittadini pacifici che non chiedono altro di poter fare le proprie attività in tutta sicurezza e tranquillità. Auspichiamo che il sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, adotti urgentemente provvedimenti necessari a prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che solleciti l’invio di ulteriori forze di polizia per potenziare i controlli sul territorio, coinvolgendo anche gli altri sindaci della Piana. Per questo presenteremo di nuovo le nostre richieste nelle opportune sedi e chiediamo anche il sostegno della cittadinanza la quale merita di poter vivere in tranquillità”.